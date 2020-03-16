Киевлянам продлили льготный период для оплаты коммуналки

Киевские власти продлили до конца месяца льготный период для оплаты коммунальных услуг.

Об этом на брифинге сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Таким образом, киевляне смогут оплатить коммуналку до 30 числа.

Также в КГГА советуют платить не в банках, сберкассах или почтовых отделениях, а у себя дома – онлайн.

Оплатить комуслуги можно на сайте Центра коммунального сервиса и Главного информационно-вычислительного центра.

"Настойчиво советует перейти на онлайн оплату. Большая просьба к тем, кто уже платит онлайн: в личном кабинете вы можете зарегистрировать несколько адресов и оплатить комуслуги за своих родителей, бабушек и дедушек", – отметил Пантелеев.

Кроме того, замглавы КГГА напомнил, что владельцы карты киевлянина на сайтах ЦКС и ГИВЦ оплачивают коммунальные услуги без комиссии.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".