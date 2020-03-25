Кабмин попросил предприятия не увольнять сотрудников за прогулы

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым не рекомендует увольнять госслужащих и работников частных предприятий в условиях карантина. Соответствующее решение принято на заседании 25 марта.

"Обращаем внимание, что за работниками сохраняются их трудовые права и оплата труда на время ограничительных мер, а также работы на дому. Это касается как государственных служащих, так и работников частного сектора", – отметил Министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, принятым решением рекомендовано государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности и государственным банкам на время установки ограничительных мер не допускать увольнения работников, выполняющих работу на дому, и работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, а также воздержаться от кадровых изменений в органах управления.

Малюська сообщил, что предприятиям и организациям рекомендовано воздержаться увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде.

“Речь идет о реорганизации, ликвидации, также прогуле. То есть те основания, которые объективно могут возникнуть в связи с объективным обстоятельствам карантина и чрезвычайной ситуации”, – сообщил министр.

Напомним, Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.

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