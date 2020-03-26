Шмыгаль: Кабмину неизвестно о VIP-палатах для чиновников

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не давал указаний по поводу VIP-палат для чиновников.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", – сказано в сообщении.

По его словам, никаких VIP-палат для чиновников быть не может, а палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что президент Владимир Зеленский готов отменить приказы Госслужбы охраны и МОЗ по VIP-палатам для "первых лиц". Вчера вечером журналисты из Bihus.info сообщили, что департамент здравоохранения КГГА разослал в столичные больницы приказ о создании отдельных палат с особыми условиями для лиц, которые пользуются госохраной.

Как ранее сообщал Фокус: