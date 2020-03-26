Всем педагогам обязаны платить среднюю зарплату во время карантина, — МОН

На период карантина за педагогическими работниками должна сохраняться средняя заработная плата, аттестационные комиссии могут проводить заседания дистанционно, а классные журналы необходимо заполнять по возвращении в школы. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Работники учебных заведений на период карантина должны получать среднюю заработную плату. Мы направили соответствующие письма руководителям департаментов и учреждений образования, в которых разъяснили вопросы оплаты труда", – сообщила она.

Если преподаватель выполняет другую организационно-педагогическую работу, оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

Несмотря на продление карантина, Минобразование предполагает проведение заседаний аттестационной комиссии. Проходить они будут дистанционно без обязательного присутствия педагогических работников. Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время.

Заполнение классных журналов продолжится после завершения карантина.

Напомним, МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании. Оба сценария предусматривают корректирующее обучение. Оно позволит компенсировать пробелы в знаниях, которые могут возникнуть из-за карантина. В случае, если карантин завершится до первой недели июня, такое обучение организуется после карантина. Если карантин продолжается до начала августа, корректирующее обучение будет организовано в первом месяце 2020-2021 учебного года.

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