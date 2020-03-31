На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, – штаб

За истекшие сутки боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов со стороны боевиков один военный погиб, трое получили ранения, один – боевые травмы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Водяного, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Песок, Невельского и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – около Новотошковского, Новгородского, Новолуганского, Луганского, хутора Вольный и Шумов.

"Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы", – отметили в штабе.

С началом новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе ООС.

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