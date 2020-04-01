Сутки на Донбассе: один военный погиб, двое получили ранения

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе ООС отметили, что в течение прошедших суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов", – рассказали в пресс-службе штаба.

По данным разведки, 31 марта ликвидировано трое боевиков, еще один ранен. Также уничтожена боевая машина пехоты НВФ.

С началом текущих суток пророссийские боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов украинские позиции вблизи Марьинки. После адекватного ответа со стороны подразделений ООС враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как ранее сообщал Фокус: