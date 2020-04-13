Правительство разобралось, как выплатить медикам надбавки к зарплате за март

Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%. Этот вопрос Кабмин урегулирует 15 апреля, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, правительство внесет изменения в постановление об урегулировании доплат медикам за март. Источником средств для выплат станет медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы.

Напомним, начиная с марта, медицинские работники, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, должны получать доплату в размере трех должностных окладов. Приказом министра здравоохранения Максима Степанова определен перечень должностей таких медицинских работников. Это повышение предусмотрено законом, который Верховная Рада приняла 30 марта. Среди прочего, он поручает Кабмину установить 300%-ю доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией.

Средства на эти выплаты закладываюся законом о внесении изменений в госбюджет-2020, который Верховная Рада должна повторно рассмотреть сегодня.

Пока же в Житомире средства для доплат взяли из местного бюджета.

Как ранее сообщал Фокус: