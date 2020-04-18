Рост заболеваемости СОVID-19 может быть связан с католической Пасхой, — Офис президента

Существенный рост количества подтвержденных случаев коронавируса за последние двое суток может быть связан с посещением церквей на католическую Пасху и Вербное воскресенье, которые отмечались 12 апреля. Об этом сообщает Офис президента по итогам совещания по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

"За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавируса по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. Это можно связать с Пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 тыс. украинцев таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля коронавирус подтвердили у 501 человека, а 17 апреля - у 444. Всего по состоянию на утро 18 апреля в Украине заразились 5106 человек.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь выразил надежду, что украинцы осознают риски заражения на Пасху в церквях и будут праздновать дома.

"Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений", - отметил он.

Напомним, 12 апреля католическая церковь отмечала Пасху, а православная - Вербное воскресенье. По данным Нацполиции, всего в минувшее воскресенье состоялось более 14 500 богослужений, в которых приняли участие почти 127 тысяч людей (больше всего во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях).

В большинстве случаев богослужения совершались как при открытых храмах с ограниченным доступом не более 10 человек, так и на прилегающих территориях. В основном, они проводились с соблюдением установленных ограничений. Однако правоохранители зафиксировали нарушение правил карантина людей в Ровенской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской, Луганской, Полтавской и Киевской областях. Троим священнослужителям выписали админпротоколы за нарушение карантина.

Напомним, Фокус рассказывал о мерах профилактики COVID-19 и как не заразиться коронавирусом на Пасху.

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