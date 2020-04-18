В Киеве полиция и Нацгвардия приступили к дежурству возле храмов

Вечером 18 апреля правоохранители приступили к дежурству возле храмов Киева для контроля над соблюдением карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.

По данным МВД, по время празднования Пасхи за соблюдением карантинного режима и правопорядка возле столичных храмов будут наблюдать сотрудники Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии и представители Муниципальной охраны.

"Все прошли необходимые инструктажи и готовы к любым вызовам. В очередной раз призываем граждан оставаться дома", – добавили в МВД.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

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