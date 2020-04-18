В Киеве полиция и Нацгвардия приступили к дежурству возле храмов
Вечером 18 апреля правоохранители приступили к дежурству возле храмов Киева для контроля над соблюдением карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.
По данным МВД, по время празднования Пасхи за соблюдением карантинного режима и правопорядка возле столичных храмов будут наблюдать сотрудники Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии и представители Муниципальной охраны.
"Все прошли необходимые инструктажи и готовы к любым вызовам. В очередной раз призываем граждан оставаться дома", – добавили в МВД.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
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Министерство внутренних дел ранее озвучило рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
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Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
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УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.
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Представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь, который сошел в субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня.