Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: двое подозреваемых вышли из СИЗО
Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу из СИЗО.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на бабушку убитого мальчика Александру Тлявову и адвоката одного из обвиняемых Виктора Чевгуза.
Отмечается, что на свободе оказались бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей. Их выпустили под залог еще в марте, однако журналистам об этом стало известно только сейчас.
"Да, их выпустили", – подтвердила Александра Тлявова.
"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", – отметил Чевгуз.
Издание "Бабель" уточняет, что подозреваемым уменьшили сумму залога до 50 прожиточных минимумов: с 273 тысяч гривен до 105 тысяч гривен.
В настоящее время под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца – находится под личным обязательствам.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в собственном дворе в Переяслав-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний Кирилл Тлявов. 3 июня он скончался в больнице.
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По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских – Ивана Приходько и Владимира Петровца. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
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Рядом с полицейскими находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении. 16-летнему подростку избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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26 декабря Переяславский райсуд так и не рассмотрел продление меры пресечения подозреваемым в убийстве Кирилла Тлявова.
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1 января 2020 года мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена трем подозреваемым в Тлявова: полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею.