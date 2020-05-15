"Неправильно поняли". Саакашвили объяснил свои слова об отказе от кредита МВФ
Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что любые попытки сейчас выйти из программы МВФ будет отвечать только врагам Украины, но стратегически Украина должна двигаться к сиуации, когда помощь МВФ больше не будет нужна.
Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
"Некоторые люди неправильно поняли мою позицию по МВФ. Я много раз говорил, что пока Украина не имеет альтернативы хорошего сотрудничества, поскольку особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых столь необходимых реформ", – заявил он.
Саакашвили говорит, что выступает за укрепление связей, которые полезны для усиления реформ в стране.
"Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не нужна, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", – сказал Саакашвили.
Накануне Саакашвили заявил, Украина сильная и может отказаться от сотрудничества с МВФ.
"Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ", – отметил он.
7 мая стало известно, что Украина и МВФ отложили подготовку к ранее предварительно согласованной трехлетней программе расширенного финансирования EFF и готовят 18-месячную программу Stand-by.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков. Перед итоговым голосованием, по словам замглавы фракции "СН" Евгении Кравчук, количество правок сократилось до 240.
- 13 мая в Верховной Раде во втором чтении приняли "антиколомойский" закон , который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.
- 14 мая народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной админсуд Киева против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за "антиколомойский" закон.