Смягчение карантина: Кабмин разрешил работу общественного транспорта и метро

На сегодняшнем заседании Кабмин определил даты смягчения карантинных ограничений.

С 22 мая запускается городской и пригородный транспорт, открываются отели (без ресторанов и бассейнов), разрешаются спортивные мероприятия без зрителей.

С 25 мая открываются метро и детсады.

С 1 июня:

открываются спортивные и фитнес-клубы;

разрешается посещение учебных заведений (в группах до 10 человек);

разрешается работа железнодорожного транспорта внутри страны;

межобластные и международные автобусные перевозки.

С 10 июня разрешаются работа заведений общепита и учреждений культуры.

С 15 июня разрешаются пассажирские авиаперевозки

Об этом сообщил в Telegram народній депутат Алексей Гончаренко.

Как ранее сообщал Фокус: