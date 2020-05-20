Министр рассказал, как в Украине будет восстанавливаться работа транспорта
Кабмин разрешил работу общественного транспорта в Украине с 22 мая и запуск метро с 25 мая. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что при положительной эпидемической ситуации, железнодорожные перевозки в Украине могут восстановить с 1 июня, а авиасообщение с 15 июня.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Работа транспорта уже начнется с этой недели:
- с 22 мая – регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластному и международном сообщении;
- с 25 мая – перевозки пассажиров в метро;
- с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
- с 15 июня – принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.
Для работы транспорта есть обязательные требования, а именно масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.
Если рейсы будут осуществлять в регионы, в которых не ослабили карантин, то транспорт может быть заполнен только на половину от количества мест для сидения при рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.
Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинет министров решил продлить карантин по коронавирусу до 22 июня, но со смягчением с 22 мая. С 22 мая в Украине будет действовать адаптивный карантин.
С 22 мая разрешаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.
С 25 мая можно будет открыть метро и детские сады.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль завил, что второй этап смягчения карантина может начаться уже 22 мая. Во время заседания Верховной Рады Шмыгаль заявил, что карантин в Украине после 22 мая продлят, а ограничения будут сохранятся, пока не будет изобретено лекарство от коронавируса.
- Недавно мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, столица уже через неделю может вернуться к прежнему карантину.
- Главный санврач Украины Виктор Ляшко на днях в одном из интервью рассказывал, что при нынешней статистике "маска станет нашим другом до конца года". Хотя, если эпидемия пойдет на спад, масочный режим могут отменить уже летом, добавил он.
- Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.