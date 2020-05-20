Криклий обещает, что стоимость билетов на поезда повышать не будут

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что стоимость билетов на поезда не увеличится.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"То, что касается железнодорожных перевозок – повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок", – сказал он.

Кроме того, по его словам, повышение тарифов на перевозки в маршрутных городских такси и автобусных перевозках также не должно произойти.

"Она (цена, – ред.) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве, что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса", – сказал Криклий.

Напомним, Кабмин разрешил работу общественного транспорта в Украине с 22 мая и запуск метро с 25 мая.

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