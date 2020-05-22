Зеленский рассказал, куда пойдут деньги МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", – сообщил Зеленский.
Зеленский попросил президента Финляндии о дальнейшей поддержке Украины в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.
Напомним, в начале мая МВФ отказался от подписания трехлетней программы расширенного финансирования с Украиной. Стороны перешли к подготовке 18-месячной резервной программы в рамках механизма stand-by, которая предоставит правительству больше возможностей для реагирования на пандемию коронавируса.
Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам, необходимый для утверждения программы с МВФ – так называемый "антиколомойский закон".
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. поправок Перед итоговым голосованием, по словам замглавы фракции "СН" Евгении Кравчук, количество правок сократилось до 240.
- 13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.
- Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества stand-by на сумму $5 млрд.