Зеленский рассказал, куда пойдут деньги МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", – сообщил Зеленский.

Зеленский попросил президента Финляндии о дальнейшей поддержке Украины в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

Напомним, в начале мая МВФ отказался от подписания трехлетней программы расширенного финансирования с Украиной. Стороны перешли к подготовке 18-месячной резервной программы в рамках механизма stand-by, которая предоставит правительству больше возможностей для реагирования на пандемию коронавируса.

Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам, необходимый для утверждения программы с МВФ – так называемый "антиколомойский закон".

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