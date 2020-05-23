В Киеве с 12:00 субботы начнет работать наземный транспорт, – КГГА

В Киеве 12:00 дня 23 мая начинает работать в обычном режиме весь общественный наземный транспорт, метро заработает с 25 мая.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на брифинге.

В соответствии с заседания комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве в субботу утром было принято решение о переходе на второй этап ослабления карантина, говорит Мондриевский.

"Учитывая изменение показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий, мы сегодня имеем в Киеве следующие показатели", – говорит он.

Так, общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 тысяч населения составляет менее 12 человек на 100 тысяч населения, а именно 11,7.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения: сегодня в определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а именно 35%.

Среднее количество тестирований методом ПЦР составляет более 12 человек на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней: в столице этот показатель 37.7.

С 25 мая, с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме.

Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. Также 25 мая будут доступны для использования спортивные, детские площадки в парках, скверах и на территориях возле дома.

С 1 июня открываются:

Детские сады и школы для 11 классов, имеется в виду сдача ВНО, учреждения профессионального технического и высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов.

Отели, но без работы ресторанов.

Детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, однако без работы бассейнов.

Пляжи, зоны отдыха.

Кладбища будут разрешены для посещения.

Решение об открытии торговых центров будет принято отдельно.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Киеве пока нельзя смягчать карантин из-за количества новых случаев Covid-19 за последние 7 дней. По данным Минздрава, показатель инцидентности – 15.

Как ранее сообщал Фокус: