Изнасилование в Кагарлыке: суд взял под стражу второго полицейского

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузиву, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.

Об этом сообщает Нromadske.

Отмечается, что его взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

По словам защиты Кузива, подозреваемый не признает свою вину. О непризнании вины заявлял в суде и другой подозреваемый в изнасиловании женщины Сергей Сулима, которого суд также арестовал на два месяца.

Заседание суда происходило в закрытом режиме.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию.

ГБР сообщило оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции в Киевской области о подозрении в изнасиловании женщины и избиении мужчины.