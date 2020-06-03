Жертва изнасилования в Кагарлыке впервые рассказала об издевательствах полицейских

"Сначала завели меня на второй этаж и там уже начали: "Давай, рассказывай об этом магазине". Говорю: "Я даже не знала, что ограбили". "Та что ты мне рассказываешь? Что ты врешь? Говорит другому полицейскому: "Давай, противогаз неси". Двери открытые были. И там же их много сидело, по кабинетах: там тот, там тот – и все же слышали, и никто не выходил. Начал меня душить. Надевал мне противогаз и так зажимал его снизу. Потом стул мне дал, говорит: "Садись на стул". Потом я аж в штаны пописяла – так испугалась. Разбил мне нос, кровь капала", – говорит потерпевшая.

По ее словам, полицейские наставляли на нее пистолет и угрожали прострелить колено.

"Просила: "Только не убивайте". Потом пришел Сергей (Сергей Сулима, – ред.) с коньяком и курицей. Там они пили, а я была в наручниках. Потом Сергей давай ко мне... Я сижу, он подходит ко мне, что-то кулаками вот так начинает меня... "Ну что, будешь сегодня моей? Я тебя сегодня разорву. Этот Сергей заставлял меня пить. Там немного уже было коньяка", – рассказала также она.

По слова девушки, насиловали ее три-четыре часа.

"В кабинете Коля (Николай Кузив, – ред.) сел за компьютером, а Сергей встал и говорит: "Давай, раздевайся". Разделся, сел на диван белый: "Ты все будешь делать, что я сказал". А если не будешь делать, то будешь получать. Снял штаны и трусы свои и насиловал. Он меня где-то три-четыре часа насиловал по-всякому – что хотел, то и делал. И бери так, и туда. "Ты что, я сейчас тебя научу. Ты что, не умеешь так делать?" Я уже падала. Потом попросилась опять в туалет, и так второй раз не выдержала уже. "Все-все, малая, я тебя больше не буду трогать". Видит, что уже никакая", – сказала девушка.

См. с 47:03

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.