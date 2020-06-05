На Закарпатье ужесточают карантин

Власти Закарпатской области решили усилить контроль над соблюдением карантина для уменьшения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом написал глава Закарпатской ОГА на своей странице в Facebook.

По его словам, в регионе усилят контроль над перевозками пассажиров, а также за соблюдением предприятиями и гражданами карантинных мер, в частности, относительно дистанции и масок.

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Также в Закарпатской области ужесточат контроль над соблюдением санитарных норм заведениями общественного питания.

Кроме того, в области усилят проведение среди населения информационно-разъяснительной работы о необходимости соблюдения требований карантинных мер.

По данным Минздрава, по состоянию на 5 июня в Закарпатской области зафиксировано 1280 случаев коронавируса. При этом 551 пациент уже выздоровел.

Кстати, во Львовской области карантинные ограничения продлили еще на неделю – до 12 июня.

Как ранее сообщал Фокус: