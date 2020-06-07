ГБР расследует около 5 тыс. дел по фактам полицейского произвола

Государственное бюро расследований расследует около 5000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток. Об этом заявил и.о. директора ведомства Александр Соколов.

Расследование таких дел занимаются специальные подразделения, созданные в структуре ГБР.

"В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в частности касающихся жесткого обращения и пыток", - заявил Соколов.

По его словам, такие преступления расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.