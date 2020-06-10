ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении Семочко
ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР
"11:40 – прокуроры по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко П.А.", – сказано в сообщении.
В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков рассказал другую версию, передает Громадське.
"Допрос не состоялся. Пытались вручить Порошенко о подозрении. Еще до того, как начался допрос, к нам подошел представитель Офиса генпрокурора, который не представился. Мы отказались общаться с этим человеком. Сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР", – сообщил он.
Новиков подчеркнул, что подозрение народному депутату должна вручать генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Ранее Порошенко прибыл на допрос в ГБР по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин.
Напомним, в ноябре 2019 года журналисты Bihus.Info установили, что между Порошенко и бывшим заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергеем Семочко могла быть договоренность о незаконном увольнении разведчика, которое он теперь оспаривает в суде.
Как ранее сообщал Фокус:
- На 22 мая ГБР уже вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля с помощью видеоповестки по делу о "контрабанде картин".
- Однако тогда Порошенко в ГБР не пришел. Вместо этого он открыл выставку картин, которые фигурируют в деле, в Музее Гончара. На выставку пришли следователи ГБР и описали картины. Сам Порошенко заявил, что картины были куплены и легально ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году.
- Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР соблюдением требований закона не озабочены, считает адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань. Так он отреагировал на решение Печерского суда о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР 10 июня. Ходатайство об этом в суд подали следователи ГБР.