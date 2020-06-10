Офис генпрокурора будет просить суд об аресте Порошенко

В Офисе генпрокурора заявили, что пятый президент Петр Порошенко подозревается в побуждении главы Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий путем издания "преступного" указа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий", – сказано в сообщении.

Сейчас готовится ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам адвоката Ильи Новикова, дело о котором идет речь касается назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки в июле 2018 года якобы в обход процедуры.

"Это абсурд. Бывший генпрокурор господин Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно на самом деле – это юридический трэш", – заявил Новиков, сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Как ранее сообщал Фокус