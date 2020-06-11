В Ровенской области выпал град величиной с куриное яйцо. Впечатляющие фото и видео с огромными градинами опубликовали местные жители, пишет ЧаРівне.

Фото: Типове Рівне / Facebook

Стихия натворила немало бед в селах: град побил цветы и будущий урожай. В частности, град выпал в селах Переделы, Оженин, Могиляны и городе Острог.

В результате стихии в домах повреждены крыши, побит шифер. Также немало поврежденных автомобилей и выбитых окон.

Кроме того, недавно в Тернопольской области люди заметили огромный смерч – он поднял в небо километровый столб пыли. На прошлой неделе похожий смерч заметили в Каланчацком районе Херсонской области.

Напомним, американские ученые нашли подтверждение климатическим моделям, согласно которым глобальное потепление вызывает увеличение числа ураганов и делает их более разрушительными. Оказалось, что их сила увеличивается, в среднем, на 8% каждые 10 лет с конца 1970-х. При этом количество ураганов с каждым годом растет.

Фокус разбирался, что нужно знать о глобальном потеплении в Украине и какой нас ждет климат 80 лет спустя. По словам главы Украинской климатической сети Ильи Еременко, Украина уже переступила порог повышения среднегодовой температуры в полтора градуса и ощущает влияние глобального потепления. "По прогнозам IPCC, мы не относимся к странам, которые столкнутся с наиболее тяжелыми последствиями, но некоторые из них мы ощущаем уже сейчас: дикие ветра, смерчи, град размером с яйцо, массовое усыхание лесов в Полесье и Карпатах, затяжные торфяные пожары, измельчание рек и понижение грунтовых вод", – говорит он.

Как ранее писал Фокус:

Погода в Киеве 4 мая также испортилась - столицу залило дождем и засыпало градом. Непогода накрыла все районы столицы. В частности, особенно сильный дождь прошел в Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Во время урагана в начале года огромное упавшее дерево убило женщину в Одессе. Всего по городу упало полсотни деревьев.