Зеленский назвал американскую военную помощь признаком прочного партнерства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США за выделенную военную помощь.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.
"Благодарен США за их неизменную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности Украины, объявленные сегодня Департаментом безопасности США, – это еще один признак прочного стратегического партнерства между нашими странами", – заявил Зеленский.
Напомним, Конгресс США полностью утвердил пакет военной помощи Украине на сумму $ 250 млн.
Пакет помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, а также средства для подготовки подразделений ВСУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 декабря 2019 года оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.
- Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.
- Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.
- Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году США намерены выделить украинской стороне более миллиарда долларов помощи.
- 15 мая США передали Украине военное и медицинское оборудование для использования в зоне Операции объединенных сил на общую сумму 25 млн долларов.