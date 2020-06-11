Зеленский назвал американскую военную помощь признаком прочного партнерства

Украина
Президент Украины поблагодарил США за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США за выделенную военную помощь.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

"Благодарен США за их неизменную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности Украины, объявленные сегодня Департаментом безопасности США, – это еще один признак прочного стратегического партнерства между нашими странами", – заявил Зеленский.

Напомним, Конгресс США полностью утвердил пакет военной помощи Украине на сумму $ 250 млн. 

Пакет помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, а также средства для подготовки подразделений ВСУ.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 15 мая США передали Украине военное и медицинское оборудование для использования в зоне Операции объединенных сил на общую сумму 25 млн долларов.
 