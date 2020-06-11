Зеленский назвал американскую военную помощь признаком прочного партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США за выделенную военную помощь.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

"Благодарен США за их неизменную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности Украины, объявленные сегодня Департаментом безопасности США, – это еще один признак прочного стратегического партнерства между нашими странами", – заявил Зеленский.

Напомним, Конгресс США полностью утвердил пакет военной помощи Украине на сумму $ 250 млн.

Пакет помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, а также средства для подготовки подразделений ВСУ.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря 2019 года оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году США намерены выделить украинской стороне более миллиарда долларов помощи.