В Закарпатской области опорные больницы по коронавирусу переполнены

Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, передает Укринформ.

"Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросла в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", – сказал Поляк.

Он пояснил, что сейчас в больницах первой волны принимают мало больных, поскольку процесс выздоровления идет трудно, около трех недель продолжается лечение в стационаре.

"На сегодня, 20 июня, утром в больницах первой волны находится 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем – значит, нет куда класть новых", – сказал Поляк.

Он также отметил, что с 19 июня больных отправляют в районные больницы.

"Но в некоторых районах – Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", – сказал главврач.

Кстати, министр здравоохранения Максим Степанов вскоре планирует посетить Закарпатскую область, в которой наблюдается один из самых высоких суточных приростов заболеваемости в Украине.

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