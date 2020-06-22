Подозреваемым в изнасиловании полицейским изменили подозрение
Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает Громадське радіо.
Сейчас злоумышленников подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.
Из дела исчезла квалификация превышение полномочий работником правоохранительного органа.
"365 статью переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", – сообщил прокурор.
По делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, однако большинство еще проводят.
Как ранее писал Фокус:
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью
- Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.