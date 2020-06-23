Взрыв на Позняках: соседний дом проверят специалисты

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

К обследованию домов привлечены специалисты Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, сейчас завершается обследование 1-5 секций. Решение о заселении людей обратно в дома будет принято только на основе выводов специалистов.

Продолжается инструментальный контроль секции № 6, где и произошел взрыв, чтобы не допустить разрушения конструкций.

Напомним, в доме, который находится по соседству с пострадавшей от взрыва десятиэтажкой на Позняках, жильцы заметили трещины на стенах.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.