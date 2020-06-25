Жертву изнасилования в Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Виталина Грохольская, передает РБК-Украина.

"Организация обеспечения – на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня", – сообщила она.

По ее словам, полиция обеспечивает круглосуточную охрану по месту жительства Нели Погребицкой и вне его.

"Кроме того, управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью ", – сказала Грохольская.

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Ранее сегодня адвокат Погребицкой Елена Сотник заявила, что она находится в постоянном страхе из-за угроз и из-за того, что ей не предоставили охрану, передает Радио Свобода.

"Когда арестовывали одного из фигурантов, он четко сказал: "Я скоро выйду, вернусь и вы тогда получите", – сказала адвокат и добавила, что защитники потерпевшей намерены 25 июня ехать в МВД и требовать от его представителей выполнения этого обещания.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.