Жертву изнасилования в Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Виталина Грохольская, передает РБК-Украина.
"Организация обеспечения – на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня", – сообщила она.
По ее словам, полиция обеспечивает круглосуточную охрану по месту жительства Нели Погребицкой и вне его.
"Кроме того, управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью ", – сказала Грохольская.
Ранее сегодня адвокат Погребицкой Елена Сотник заявила, что она находится в постоянном страхе из-за угроз и из-за того, что ей не предоставили охрану, передает Радио Свобода.
"Когда арестовывали одного из фигурантов, он четко сказал: "Я скоро выйду, вернусь и вы тогда получите", – сказала адвокат и добавила, что защитники потерпевшей намерены 25 июня ехать в МВД и требовать от его представителей выполнения этого обещания.
Как ранее писал Фокус:
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