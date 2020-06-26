Взрыв на Позняках: Кличко пообещал демонтировать полуразрушенный дом
Пострадавший от взрыва дом на столичных Позняках решили полностью демонтировать.
Об этом сообщил в пятницу, 26 июня, мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.
По его словам, в настоящее время разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам.
Также он рассказал, что спецкомиссия провела обследование соседних секций возле дома на ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 и дома на улице Григоренко, 41.
По заключению специалистов, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, не выявлено. Поэтому штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей этих домов в свои квартиры.
"Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза продолжается. Работают и правоохранительные органы. И виновники этой трагедии должны понести ответственность!" - резюмировал мэр.
Кличко отметил, что город работает над восстановлением документов пострадавших жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.
"Мы должны восстановить людям, прежде всего, паспорта для того, чтобы они смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти средства мы уже выделили – от 50 до 100 тысяч гривен на семью. И готовы их выдать, но для этого необходимы документы", – пояснил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.
-
Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв.
-
Во вторник, 23 июня, на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело погибшего мужчины, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.
-
Под завалами разрушенного взрывом дома на столичных Позняках погибших больше нет.
-
25 июня президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва в многоэтажке на Позняках.
-
Взрыв в жилом доме на Позняках мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков сотрудника Киевгоргаза.