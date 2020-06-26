Взрыв на Позняках: Кличко пообещал демонтировать полуразрушенный дом

Пострадавший от взрыва дом на столичных Позняках решили полностью демонтировать.

Об этом сообщил в пятницу, 26 июня, мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.

По его словам, в настоящее время разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам.

Также он рассказал, что спецкомиссия провела обследование соседних секций возле дома на ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 и дома на улице Григоренко, 41.

По заключению специалистов, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, не выявлено. Поэтому штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей этих домов в свои квартиры.

"Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза продолжается. Работают и правоохранительные органы. И виновники этой трагедии должны понести ответственность!" - резюмировал мэр.

Кличко отметил, что город работает над восстановлением документов пострадавших жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

"Мы должны восстановить людям, прежде всего, паспорта для того, чтобы они смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти средства мы уже выделили – от 50 до 100 тысяч гривен на семью. И готовы их выдать, но для этого необходимы документы", – пояснил он.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.