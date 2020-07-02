Дело об убийстве Шеремета готово к передаче в суд, – Нацполиция

Украина
Конкретная дата передачи зависит от подозреваемых по делу и их адвокатов.

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Отмечается, что конкретная дата передачи зависит от подозреваемых по делу и их адвокатов.

"42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами", – сказали в полиции.

В полиции добавили, что следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращают внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
  • В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку. Протестующие считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность. Всего в акции протеста приняли участие около 500 человек.
  • Однако президент Украины Владимир Зеленский считает, что Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до конца.