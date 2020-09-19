Правила выживания. Как свести к минимуму риск заражения коронавирусом

Эпидемиологи Украины ждали начала нового учебного года и сезона ОРВИ с нескрываемым опасением. Причин для волнения было несколько.

Во-первых, пока в других странах, например, в Великобритании, прилагали все усилия, чтобы снизить количество активных случаев заболевания к началу осени, в Украине коронавирус свободно распространялся всю вторую половину лета. В результате, в конце августа из Кабмина в СМИ "слили" неутешительный прогноз: "Если число заболевших COVID-19 будет превышать 3000 в день, мест в больницах не хватит". Затем подобную цифру озвучил и премьер-министр Денис Шмыгаль, который заявил, что показателя в 3 тыс. новых случаев коронавируса в день мы достигнем к конце сентября – началу октября, в результате чего заполненность коек в больницах достигнет 80%.

Украина досрочно преодолела рубеж в 3 тыс. новых случаев в сутки, чему не помешали даже растущие с конца августа очереди на тестирование в государственных лабораториях, временами достигающие 17 дней (!). По состоянию на 17 сентября количество непротестированных образцов в лабораториях достигла 28 тыс.

Во-вторых, опыт других стран показал, что возвращение школьников за парты коррелирует с резким ростом заболеваемости коронавирусом. И это несмотря на куда более строгие правила и ограничения, чем те, которых придерживаются в украинских школах.

В-третьих, как утверждает Всемирная организация здравоохранения, заболевание коронавирусом имеет сезонный характер в странах умеренного климата. Такой же, как и у большинства других гриппоподобных заболеваний.

Соответственно, в октябре – ноябре следует ждать роста как заболеваемости, так и количества погибших от этой болезни. Неразберихи добавит то, что это совпадет с обычным сезоном гриппа и других ОРВИ. То есть у многих людей проявятся симптомы, которые уже ассоциируются с коронавирусом, хотя самого COVID-19 у них может и не быть.

Теоретически государство могло бы взять ситуацию под контроль, наладив систему массового тестирования. По мнению большинства эпидемиологов, пандемия до сих пор не остановлена именно потому, что большинство людей не знает своего COVID-статуса. Исследователи из разных стран так и не пришли к единому мнению относительно того, каков на самом деле процент носителей вируса, переживающих болезнь бессимптомно или с симптомами настолько слабыми, что их можно не заметить. Предполагается, что таких около 50-70% от всех зараженных. При этом 20% зараженных серьезно заболевают, а 4% требуется госпитализация в оборудованную всем необходимым больницу.

Вероятность того, что Украина успеет выстроить эффективную инфраструктуру массового тестирования полтора – два месяца, которые отделяют нас от пика реальной, а не вымышленной первой волны эпидемии, к сожалению, невелика. Несмотря на всю тревожность ситуации, деньги из "антикоронавирусного" фонда продолжают утекать в дорожное строительство, а правительство тем временемn продолжает смягчать правила карантина, которые и так никто не выполняет.

Даже если частный бизнес нарастит мощности и откроет достаточное количество лабораторий, но государство не захочет компенсировать стоимость этой услуги, установить реальное количество зараженных в стране, вероятнее всего, не удастся. Раз уж на государство рассчитывать не приходится, имеет смысл предпринять некоторые дополнительные меры предосторожности в частном порядке. Понимая, что разговоры о необходимости ношения масок или респираторов без клапана уже набили украинцам оскомину, Фокус подготовил для читателей короткий список рекомендаций, о которых упоминают не так часто, однако следование этим советам может сохранить жизнь вам или членам вашей семьи этой осенью и зимой.

Совет №1. Правильно выбрать дезинфицирующее средство

Дезинфицирующее средство для рук разрушает верхний слой вируса, обнажая его внутренний белок. После этого, вирус инактивируется – становится незаразным.

В выборе санитайзера, как и в большинстве случаев, важен состав продукта.

"Санитайзеры с 96% спирта на самом деле бесполезны как для уничтожения бактерий, так и для деактивации вирусов. Вода должна присутствовать, чтобы произошла денатурация белка. Вода также предотвращает быстрое испарение спирта, что позволяет увеличить время контакта", – говорит технический директор химического предприятия Empack Spraytech Inc. Стив Коуэлл.

Он советует выбирать дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта 60-85%. Также эксперт отмечает, что большинство подобных средств состоит из этилового спирта (этанола) или изопропилового спирта.

"Изопропиловый спирт имеет более резкий запах, поскольку производится синтетически. Этанол более эффективен, мнее токсичен и более приятен в использовании с точки зрения запаха", – говорит Коуэлл.

Некоторые дезинфицирующие средства также содержат такие ингредиенты, как алоэ и витамин Е.

"Они полезны при длительном использовании и позволяют избежать пересыхания кожи на руках", – отмечает Коуэлл.

Также эксперт советует перед применением санитайзера очистить руки от жира и грязи, а после нанесения средства дождаться, когда оно само высохнет на руках.

Совет №2. Дезинфицируйте личные гаджеты

По крайней мере те, которыми пользуетесь вне дома, в первую очередь это касается телефонов. Избавьтесь от привычки класть смартфон на стол рядом с собой. Вне дома держите его в сумке или в кармане, доставая только при необходимости, вернувшись домой, обработайте антисептиком.

Совет №3. Позаботьтесь о вентиляции

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) настаивают на том, что вероятность заражения коррелирует с содержанием углекислого газа в воздухе. По нормам безопасности, установленным CDC, уровень CO2 в жилых, рабочих и учебных помещениях не должен превышать 600 ppm. Система кондиционирования, обеспечивающая нужную интенсивность циркуляции воздуха, стоит недешево. К сожалению, даже для дома не каждая семья может позволить себе такую роскошь, о школах, вузах, офисах и вовсе говорить не приходится. Зато частое проветривание – мера бесплатная и если отнестись к ней с должной серьезностью, тоже можно добиться необходимого эффекта.

Совет №4. Как правильно подобрать маску

Эксперты из сферы здравоохранения подчеркивают важность ношения маски для лица во время пандемии коронавируса.

"Маски – это то, от чего зависит наше здоровье. Но они не приносят никакой пользы, пылясь на полках. Они должны быть на наших лицах", – говорит ведущий специалист из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо Ян Гонсенхаузер.

Согласно исследованию, опубликованному Science Advances, маски-баффы не эффективны для защиты от вируса. Также эксперты не рекомендуют использовать банданы. В работе, опубликованной в Physics of Fluids, говорится, что бандана позволяет каплям из дыхательных путей разлетаться почти на метр.

Самодельные маски из хлопчатобумажной ткани лучше закрывают рот и нос, а также удерживают большую часть капель, распространение которых сокращается до 6 сантиметров, однако у большинства из них нет зажима на носу, что значительно снижает их эффективность.

Самыми эффективными считаются медицинские маски и респираторы. В исследовании Science Advances были изучены два типа медицинских масок: N95 без клапана и трехслойные хирургические маски.

Ученые выяснили, что маски N95 радиус снижали возможность передачи вирусов через дыхательные пути до 0,1%. Трехслойные хирургические маски (традиционные светло-голубые) заняли второе место.

Стоит отметить, что респираторы не рекомендуется стирать, также их нельзя оставлять для дезинфекции на солнце, а одним из оптимальных способов защиты эксперты называют использование нескольких респираторов (минимум 4-5) по очереди.

Совет №5. Носить перчатки или нет

Специалист по инфекционным заболеваниям и доцент клинической медицины Мэри Шмидт говорит, что перчатки могут быть "немного обманчивыми".

"Люди получают ложное представление защищенности и начинают прикасаться к своему лицу и остальным частям тела", – говорит эксперт.

Она отмечает, что ношение перчаток дает ложное чувство безопасности и может сделать человека менее острожным в вопросе гигиены рук.

Медики заявляют, что заразиться можно и в перчатках, если их неправильно использовать.

Прежде чем надеть новую пару перчаток, важно вымыть руки или воспользоваться санитайзером. Также необходимо убедиться, что перчатки не порваны, не грязные и не обесцвечены. Перчатки на руках должны закрывать запястья.

Снимать перчатки необходимо с определенным мерами предосторожности. Чтобы снять одну перчатку, захватите пальцами край перчатки за наружную поверхность со стороны ладони. Стяните перчатку с руки, выворачивая ее наизнанку. Для того, чтобы снять вторую перчатку, просуньте палец без перчатки под манжету надетой.

Шмидт рекомендует после снятия перчаток еще раз вымыть руки. Одноразовые перчатки нельзя использовать повторно.

Эксперты рекомендуют носить перчатки тем, кто ухаживает за инфицированными COVID-19. Перчатки понадобятся во время дезинфицирования поверхностей, мытье посуды и стирки после больного коронавирусом.

Совет №6. Какими таблетками запастись

Обезболивающие, такие как парацетамол и ибупрофен, снижают температуру и могут помочь в лечении некоторых симптомов COVID-19, говорит специалист по инфекционным заболеваниям и доцент медицинского факультета Университета Макгилла Мэтью Оутон.

"Разумно иметь эти лекарства под рукой на случай, если они вам понадобятся", – говорит эксперт.

Например, ибупрофен может помочь уменьшить воспаление и жар, вызванные коронавирусом. Но Оутон предупреждает, что некоторые побочные эффекты лекарства могут быть довольно серьезными, особенно для людей с проблемами почек. Ранее ибупрофен был исключен из списка лекарств, которые могут ухудшить состояние про COVID-19.

В вопросе обезболивающих, эксперты советуют брать те препараты, которыми люди пользовались ранее.

Медики предупреждают, что обезболивающие, жаропонижающие и лекарства от кашля не помогут вылечить COVID-19, но несомненно справятся с симптомами.

"Если у вас болит голова, вы устали и в целом чувствуете недомогание, и вы не находитесь в состоянии для госпитализации, тогда вы можете самостоятельно попытаться уменьшить некоторые из симптомов", – подчеркивает Оутон.

Совет №7. Стоит ли покупать кислородный концентратор

В Украине с началом эпидемии вырос спрос на пульсоксиметры, кислородные концентраторы и баллоны. Многие захотели запастись дорогостоящими аппаратами, собираясь максимально подстраховаться в период пандемии.

– Я более чем уверен, что у тех, кто на карантине купил кислородный концентратор или портативный ИВЛ, они так и пылятся в углу, — заявляет Евгений Симонец, торакальный хирург, доцент кафедры хирургии №1 Киевского медицинского университета. Симонец — эксперт в пульмонологии, разделе медицины о легочных заболеваниях.

Он уверен, что покупать различные кислородные аппараты в надежде, что они могут пригодиться, не имеет смысла. Такие приборы, как кислородный концентратор, необходимы людям с хроническими заболеваниями легких, страдающим от кислородной недостаточности. Также такая аппаратура показана при острых состояниях легких – респираторном дистресс-синдроме или вирусной пневмонии.

Главный аргумент эксперта: человек, который не знает, как пользоваться таким оборудованием, может получить гипероксию – отравление кислородом.

"Рекомендации по безопасному применению кислорода различаются в зависимости от цели применения, а концентрация кислорода должна варьироваться от возраста и состояния пациента. Вместе с концентратором кислорода необходимо проводить пульсоксиметрию для определения уровня кислорода в крови, чтобы безопасно использовать кислород в лечении", – отмечает ВОЗ в документе об использовании кислородного концентратора.

Совет №8. Делать ли прививку от гриппа

Коронавирус все еще распространяется во всем мире, а осенью и зимой к заболевшим COVID-19 могут добавиться и пациенты с гриппом, что в разы увеличит нагрузку на системы здравоохранения. Также эксперты отмечают, что в этом году непривитые от гриппа люди рискуют заразиться обоими вирусами, а последствия скорее всего, будут непредсказуемыми.

Ожидается, что число случаев гриппа начнет расти в начале октября и может продлиться до конца мая. Таким образом, сентябрь и начало октября – идеальное время для прививки от гриппа.

Очевидно, что коронавирус все еще будет циркулировать во время сезона гриппа, что делает прививку от последнего более важной, чем когда-либо. Особенно, если учитывать, что многие страны уже открывают свои границы и экономику.

"Как медицинский работник, я призываю всех сделать прививку от гриппа в сентябре. Пожалуйста, не ждите, пока заболеваемость гриппом достигнет пика. Для достижения максимальной эффективности вакцины против гриппа требуется до двух недель, поэтому вакцинация в сентябре поможет обеспечить лучшую защиту, поскольку в октябре заболеваемость гриппом вырастет", – говорит помощник профессора по подготовке медсестер Университета Пердью Либби Ричардс.