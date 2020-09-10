Боевики открыли огонь около Шумов, где должна была пройти инспекция позиций ВСУ
Боевики открыли прицельный огонь около поселка Шумы, где должна была пройти отмененная инспекция позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Прицельный огонь открыли в 14:15 из стрелкового оружия (инспекция была запланирована на 14:00). Огонь был направлен на участок, где должна была состояться встреча представителей Общего центра по контролю и координации и ОБСЕ.
Штаб ООС назвал такие действия открытой провокацией. Сообщается, что благодаря украинской разведке обстрел удалось спрогнозировать заранее и спасти представителей СЦКК, ОБСЕ, а также украинских военных.
Напомним, 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября, но перенес обещанное уничтожение сооружений на 9 сентября, но потом снова перенес.
9 сентября прошло внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Участники договорились о совместной инспекции около поселка Шумы.