Авиакатастрофа на учениях: все, что известно о крушении самолета под Харьковом

Транспортный самолет АН-26 упал в пятницу, 25 сентября, в 20.40 на 530 километре трассы Киев-Харьков возле города Чугуев. На борту было 20 курсантов третьего и четвертого курса Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба и семь членов экипажа. Это был плановый учебный полет подготовки штурманов.

Что происходило в первые минуты после крушения АН-26 под Чугуевом

Сначала информация о количестве людей на борту разнились. Одни источники заявляли, что их около 30, другие – менее 20. Однако точные цифры таковы – на борту было 27 человек. Один из курсантов, Харченко Александр, на борт не был допущен.

Самолет загорелся еще в воздухе, на землю он упал, уже охваченный пламенем. Сообщалось, что при снижении двое курсантов выпрыгнули. Один из них получил ожоги 90% тела и позже скончался в реанимации. Один – в удовлетворительном состоянии, по словам врачей, но в шоковом состоянии. Прыжка он не помнит.

Первыми на месте события оказались случайные свидетели и водители, которые проезжали мимо. Они помогли выжившим и обыскивали обломки самолета в надежде найти уцелевших. Подполковник Нацполиции Олег Нагайцев, который одним из первых оказался на месте крушения, отметил, что когда он подбежал к самолету, то там уже был очевидец. Именно он оказал первую помощь курсантам, выпрыгнувшим из самолета, и вызвал полицию, ГСЧС и скорую.

По словам Нагайцева, мужчина ехал по трассе в Харьков. "Он видел, как пролетал самолет, и само падение. Он чуть не зацепил его машину. Очевидца зовут Ярослав Тарасов", - сказал Нагайцев.

Еще один очевидец прибыл на место чуть позже.

"Когда я пришел сюда, я сделал такую ошибку - я заглянул в хвост самолета. Там…. Там все ребята, если не ошибаюсь, там шесть человек. Но еще более жуткая ситуация была в момент, когда начали приезжать родители", - рассказал один свидетелей, Владимир, который в числе первых оказался на месте авиакрушения.

Он же рассказал, что видел одного из выживших. Юноша был весь в крови и шоковом состоянии, повторял, что на борту было 30 человек, однако позже эта информация была опровергнута официальными источниками.

"Он был весь в ожогах. У него была разбита голова, ему перебинтовывали голову. Он был в очень плохом состоянии. И в абсолютном шоке. У него спрашивали: "Сколько было вас?". Он говорит: 30. Ему военные не верили. Говорят, что не могло в этот самолет сесть 30 человек", - отметил Владимир.

Позже оказалось, что последние минуты полета АН-26 записала камера наблюдения на одном из домов рядом.

Первые официальные версии произошедшего на АН-26 под Чугуевом

На место крушения подъехали глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, Николай Коваленко, заместитель начальника Университета воздушных сил. Они несколько прояснили ситуацию, сообщив подробности о крушении. Так, по словам Кучера самолетом управляли опытные пилоты. Борт уже совершил шесть взлетов и пять посадок, должен был работать до 23.00. По предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали – все полеты выполнял командир экипажа.

Министр обороны рассказал, что "все шло по плану. Самолет выполнял тренировочный полет для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним, для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - сообщил Андрей Таран.

Но в 20.38 пилот, майор Богдан Кишеня, доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 – запросил заход на посадку, в 20.43 – прошел дальний привод, в 20.45 – произошла авиакатастрофа". Эту же информацию подтвердил и министр обороны Андрей Таран. По его словам, самолет осматривали технические специалисты после каждой посадки, и самолет взлетал снова. Отказ левого двигателя не вызвал паники у пилота, который имел налет более 800 часов, и он готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный. Пилот сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром.

На месте крушения были найдены "черные ящики", однако только после их расшифровки можно будет говорить о том, что точно произошло с АН-26. Также на месте крушения были найдены тела всех погибших.

На место крушения уже днем 26 сентября прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Выразил соболезнование и отдал распоряжение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель Генштаба поручение уже начали выполнять. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. "Я предполагаю, что таких полетов не будет, пока не будет объективно установлено, что же случилось", - заявил Татаров. Также, по его словам, будут исследованы все украинские авиакатастрофы, а также происходящее в оборонной сфере.

Президент поручил премьер-министр Денису Шмыгалю создать комиссию для расследования причин катастрофы.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, которое привело к катастрофе и тяжелым последствиям.

Что известно о самолете АН-26

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что упавший АН-26 был 1977 года выпуска, то есть он летал уже 43 года. В то же время министр заверил, что машина могла осуществлять полеты "еще три года без обновления ресурса". Речь идет и о двигателях, и о самом борте. В частности, у двигателя самолета было в запасе еще 5 тысяч летных часов до очередного ремонта.

По информации ВСУ, самолет АН-26 (заводской №56-08, бортовой №76), в 2020 году получил продление срока эксплуатации предприятием-изготовителем на два года.

"Чтобы избежать искажения информации и манипуляций сообщаем, что Планом содержания и развития Вооруженных сил Украины на 2020 год и Планом ремонта вооружения, военной техники и имущества ВСУ выполнения капитального ремонта самолета Ан-26 №56-08 (бортовой №76) не предусматривалось", - отмечается в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.

Летом 2020 года сообщалось, что командование Военно-воздушных сил Украины подписало контракт с заводом "Антонов", согласно которому завод должен был провести работы по увеличению срока службы девяти военных самолетов.

В числе машин, которыми должны были заняться специалисты "Антонова", упоминается самолет Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56-08), выпущенный в 1977 году.

Документы по тендеру опубликованы на сайте Prozorro, в них можно найти информацию о том, что заводской ремонт должен продлить срок эксплуатации Ан-26 на 2 года, закончить работы планировалось к 30 ноября. Завершили ли ремонтные работы раньше намеченного срока, или же самолет, который потерпел крушение при заходе на посадку, был еще на стадии ремонтных работ, неизвестно.

Возможные причины крушения под Чугуевом

Расследованием крушения самолета сейчас занимается ГБР. Они рассматривают четыре версии падения самолета:

1. Техническая неисправность агрегатов авиасудна;

2. Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем;

3. Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственных за управление полетами;

4. Ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовки его к полету.

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что при посадке АН-26 мог задеть крылом землю. "Предварительный анализ показывает о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю", - сказал он. Также он отметил, что, по предварительной оценке, специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос в эфире одного из телеканалов заявил, что причиной крушения могла быть ошибка экипажа. По его словам, экипаж мог ошибиться при заходе на посадку и "перепутать трассу со взлетно-посадочной полосой".

На месте работали военные инженеры, которые должны установить причины авиакатастрофы. Район падения самолета оцеплен.

Что известно о выжившем курсанте Вячеславе Золочевском

Его имя Вячеслав Золочевский, ему 20 лет. Он учится на третьем курсе Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба. По одним данным, в момент крушения АН-26 он выпрыгнул из пылающего самолета. По другим - был спасен из-под завалов. Получил травму головы и ноги. Его состояние оценивают, как средней тяжести. Врачи говорят, что его выпишут в ближайшее время. Вячеслава в больнице посетил президент.

Президент у кровати Вячеслава Золочевского/Фото: Офис президента

"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтожен самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти. Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи", – написал Зеленский.

Мать Вячеслава, Ирина, рассказала, что его парашют не успел раскрыться. "Меня пустили, ребенка я увидела на минутку, он немножко в сознании, голову приподнялся. Он прыгал с самолета, на лету, высота была уже не та, чтобы раскрылся парашют. Он прыгал с горящего самолета", - рассказала мать курсанта. Также она сообщила, что перед полетом на АН-26 ее сын был счастлив. "В этом году это был уже не первый полет, он уже налетал 5 часов. Для него это уже серьезно, и он ждал каждого часа, каждого полета. Он говорил вначале, что техника не готова, что там что-то с керосином. Говорил, как будет все готово, у нас будет полет", - рассказала женщина.

Что известно об остальных, кто был на борту АН-26

Сейчас сокурсники, родные и знакомые погибших постят их снимки слова соболезнования. Известно, что имя курсанта, умершего от ожогов в больнице и которого пытался спасти Золочевский, - Виталий Вильховой. Он был родом из Львовской области и закончил Львовский военный лицей им. Героев Крут. Курсант скончался около 10:50 в реанимации госпиталя, куда его доставили с ожогами 90% тела. Врачи всю ночь и утро боролись за его жизнь, однако безуспешно.

Курсант Виталий Вильховой

Также в крушении погиб курсант Александр Скочков. Он был сыном штурмана Ил-76, сбитого над Луганском в 2014 году. Действительно, в списке погибших в луганской авиакастрофе значится Игорь Скочков, 1977 г.р., капитан гвардии, штурман авиационной эскадрильи. У него действительно был сын. Игорь Скочков был похоронен в Мелитополе, а также учился в том же университете - ХНУВС.

Александр Скочков и Игорь Скочков

Фамилия Скочков значится в списке пассажиров АН-26, попавшего в многочисленные Телеграм-каналы. Однако этот список неточен и у него нет официального подтверждения ВСУ.

Также погиб пилот-инструктор, майор Богдан Кишеня.

Глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что для идентификации тел понадобится экспертиза ДНК. "Тела находятся в крайне изувеченном состоянии. Фактически все они обгоревшие. На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось. Нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. По словам экспертов, это займет от двух до трех недель. Только после этого можно будет говорить об осуществлении процедур по захоронению наших бойцов, - сообщил вице-премьер.

Что происходит сейчас

На месте крушения АН-26 организован пункт психологической помощи для родных и близких погибших.

Родные и близкие погибших на месте крушения

На внеочередном заседании Кабмина было принято распоряжение о выделении единовременной денежной помощи в размере 1 миллиона 576 тысяч гривен семьям погибших. Выплаты предусмотрены по закону Украины о социальной защите военнослужащих и членов их семей.

Правительство также поручило для обеспечения объективного расследования Министру обороны Андрею Тарану отстранить от исполнения служебных обязанностей должностных лиц, которые были вовлечены в организации полета.

26 сентября в Украине объявлен днем траура.