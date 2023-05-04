"Киев уже выполняет": РФ обвинила Вашингтон в ночной атаке беспилотников на Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ выполняют задачи американцев. США, по данным Москвы, якобы выбирают "цели" и средства для ударов. Украина отрицает свою причастность к атаке.

За якобы атакой Украины на Кремль ночью 3 мая стоят США. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передали в "РИА Новости".

"Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже выполняет то, что ему говорят делать", — сказал спикер.

Песков убежден, что "цели" определяют американцы. ВСУ якобы, по данным Кремля, только выполняют задачи. Чиновник страны-агрессорки подчеркнул, что решающий голос в определении средств для удара также якобы принадлежит США.

Пресс-секретарь рассказал, что российские спецслужбы якобы получили информацию об участии американцев в атаке на Кремль. Он считает, что в США должны это осознавать и понимать, "насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте".

Песков отметил, что возможны "разные" варианты ответа России на удар, однако это будут продуманные и взвешенные шаги в интересах РФ.

Украина отрицает причастность к атаке БПЛА на Кремль

3 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что удар беспилотников в Москве может быть очередной провокацией РФ.

"Там флаг виден на том видео, он даже не пошатнулся. И никаких последствий от этого нет", — заметил военный.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк написал 3 мая, что ночная атака БПЛА может свидетельствовать о работе местного подполья.

"Как известно, дроны можно купить в любом воинторге", — подчеркнул он.

Чиновник заявил, что страна-агрессорка может демонстрировать диверсии в Крыму и удары по Кремлю перед терактом.

"Россия явно готовит масштабный террористический акт", — отметил Подоляк.

Спикер президента Сергей Никифоров назвал атаку беспилотников в РФ "нагнетанием ситуации перед 9 мая".

На обвинение в покушении на Владимира Путина отреагировал и Владимир Зеленский. Он заверил, что Украина не атаковала Москву и российского президента. Лидер объяснил, что у украинцев нет достаточно оружия даже для защиты собственных территорий.

"У него нет побед. На поле боя вторая армия мира проиграла. Они не способны оккупировать Украину. Они получили отпор от нас. Теперь ему нужно хоть как-то мотивировать этих людей, чтобы они шли вперед", — сказал Зеленский о мотивах обвинений Украины в ударе.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал, что атака на Кремль могла быть осуществлена по заказу российских олигархов, затронутых западными санкциями.

"Это первая коллективная игра "клуба обиженных". Надеюсь — не последняя", — подчеркнул он.

Напомним, также 4 мая спикер Дмитрий Песков сообщил, что атака беспилотников не повлияет на проведение парада в Москве. По словам Пескова, на нем будет выступать Владимир Путин.

4 мая в Центре национального сопротивления рассказали о создании Россией на оккупированных территориях "журналистских обществ" для иллюзии существования там местных медиа.