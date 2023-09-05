Полгода сотрудничал с ГУР: пилот Кузьминов рассказал о деталях похищения Ми-8 (видео)

Украина гарантировала российскому летчику Кузьминову вознаграждение, безопасность для семьи и новые документы. Пилот, не желая участвовать в войне, на сверхнизкой высоте пригнал воздушное судно, стоимостью до 14 млн долл.

Пилот вертолета Ми-8 Максим Кузьминов утверждает, что контактировал с украинской разведкой полгода — готовился к побегу из РФ вместе с воздушным судном. В разговоре с блогером Владимиром Золкиным он рассказал, как защитил свою мать и как определял, откуда именно будет лететь в Украину. Ранее он поделился деталями функционирования российской армии: по его словам, командиры использовали дорогостоящий вертолет для перевозки кота. В другом фрагменте — описал, как именно происходил побег.

Кузьминов совершил перелет в Украину 9 августа, сказано в интервью с Золкиным. В течение полугода он общался с ГУР Минобороны, при этом мать летчика уже находилась за пределами РФ — была в безопасности.

Во время переговоров подробно обсуждался план спецоперации. В частности, нужно было решить, с какого именно российского аэродрома будет лететь Ми-8. В итоге определили, что будет лететь из Курска. Это было удобно из двух соображений: во-первых, близко к границе с Украиной, во-вторых, не было ряда других факторов, которые бы мешали лететь.

Отметим, ориентировочное расстояние от Курского аэродрома до российско-украинской границы — около 120 км. Примерно столько же вертолет должен был пролететь, чтобы добраться до аэропорта под Полтавой, где его "приняли" украинские разведчики.

Расстояние от Курска до аэродрома, где сел Ми-8 ВС РФ Фото: Google maps

В конце концов ГУР и Кузьминов разработали "коридор полета" и 9 августа он стартовал. Рассказал детали спецоперации: двигался на сверхнизкой высоте, соблюдал режим радиомолчания. Наконец, добрался до цели, где его "благополучно встретили".

Пилот Ми-8 также рассказал, какое вознаграждение получит за то, что доставил на территорию Украины вертолет Ми-8 ВС РФ. С его слов, ему сделают новые документы и он получит 500 тыс. долл.

Спецоперация по угону вертолета: детали

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов 2 сентября заявил, что на территории Украины на Полтавщине приземлился российский вертолет Ми-8, пилот которого принял решение не участвовать в войне. Чтобы это стало возможным, украинская разведка провела спецоперацию под названием "Синица". В частности, к пилоту нашли "особый подход", перед этим вывезли в Украину всю его семью.

Когда пришло время, вертолет, нагруженный запчастями к российским самолетам, направился в Украину. На борту, кроме пилота Кузьминова, находилось еще несколько человек экипажа (двое). По словам главы разведки, их хотели захватить в плен, но не удалось: "К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы [взять] живыми, но имеем то, что имеем", — сказал Буданов.

Отметим, Ми-8 — многоцелевой вертолет, который ориентировочно стоит около 6-14 млн долл. (в зависимости от модификации). В течение войны в Украине Россия потеряла 21 воздушное судно этого типа.

Напоминаем, западные эксперты подтвердили, что Украина могла модернизировать противокорабельную ракету "Нептун". В частности, ее оборудовали системой для создания помех и новой системой навигации.

Между тем государственное КБ "Луч" показало видео, на котором взлетает неустановленная ракета. Аналитики исследовали видео и утверждают, что это действительно могла быть модернизированная ракета "Нептун", способная, по словам Данилова, преодолеть более 1 тыс. км.