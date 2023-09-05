Теракт в Еленовке: Украина собрала доказательства и инициирует возобновление международного расследования

Украинская сторона тщательно исследовала предпосылки, мотивы и последствия террористического акта, а также имеет информацию о фигурантах военного преступления.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными инициировали возобновление расследования теракта в Еленовке на международном уровне. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба 5 августа.

Отмечается, что участники штаба встретились с представителями Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине и обсудили теракт, совершенный Россией в Еленовке в результате которого погибли и пострадали десятки украинских военнопленных.

Представители Координационного штаба сделали представление с исследованиями фактов о предпосылках, мотивах и последствиях террористического акта, а также о фигурантах военного преступления.

"Авторы представления — Региональный центр прав человека, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Медийная инициатива за права человека и ОО "Сообщество семей Еленовки" — надеются на адекватную реакцию комиссии ООН и всего международного сообщества, а в частности на возобновление расследования теракта на международном уровне. Ведь теракт в Еленовке продолжил многочисленные военные преступления российской федерации и нарушений ею Женевских конвенций", — говорится в сообщении Штаба.

Теракт в Еленовке

29 июля в исправительной колонии Еленовки Донецкой области, где содержались военнопленные ВСУ, произошел мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар. Сообщалось о 40 погибших и 75 раненых военнопленных украинцев. Позже глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что количество погибших во время удара по изолятору в Еленовке возросло до 47.

Украинская сторона обвинила Россию в совершении теракта, в связи с чем в ООН заявили о планах создать спецгруппу для проведения расследования обстоятельств происшествия.

15 августа стало известно, что в лагере военнопленных в Еленовке дважды побывали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Они не смогли поговорить с украинскими военнопленными наедине.

Западные эксперты и криминалисты пришли к выводу, что версия России об обстреле колонии в Еленовке из РСЗО HIMARS является вымышленной. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обвинил ВС РФ в применении термобарического оружия на территории колонии в Еленовке.

Об использовании термобарического оружия в Еленовке также рассказывал и. о. командира полка "Азов" Никита Надточий. По словам майора Нагцвардии, российские оккупанты для убийства военнопленных применили реактивный огнемет "Шмель".

Также Фокус в своей статье подробно разбирался, кто виноват в убийстве украинских военнопленных в Еленовке и как могут быть замешаны "вагнеровцы" в организации теракта.