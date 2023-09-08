За военные преступления: Путин повысил в звании трех генералов РФ, — ISW

По данным экспертов, президент России специально повысил топ-офицеров, чтобы вознаградить лояльность высшему российскому военному командованию, а не для того, чтобы признать успехи ВС РФ на фронте.

Президент РФ Владимир Путин продолжает назначать военных на высшие должности, несмотря на обвинения в их участии в возможных военных преступлениях. Накануне было объявлено о повышении в звании трех генералов, которые подозреваются в выдаче приказов, связанных с насилием в отношении украинских граждан. Об этом стало известно из отчета ISW.

Согласно данным источника, 6 сентября Путин присвоил новые воинские звания трем российским генералам. Подробности о том, кто получил эти звания, были предоставлены составителями отчета из Института по изучению войны.

Один из них — Андрей Мордвичев, который занимает должность командующего Центральным военным округом и Центральной группировкой российских войск в Украине.

Известно, что Андрей Мордвичев и Геннадий Алашкин получили звания генерал-полковника, причем Андрей Мордвичев командует 8-й общевойсковой армией в Южном военном округе, а Геннадий Алашкин занимает подобную должность. Александр Шестаков, начальник Главного бронетанкового управления Министерства обороны России, получил звание генерал-лейтенанта.

В Институте отмечают, что соответствующие повышения предполагают присвоение каждому из генералов звания, отвечающего его нынешнему командованию. И необязательно следует считать этот процесс чем-то особенным.

"Путин, скорее всего, назначил эти повышения сейчас, чтобы вознаградить лояльность и послушание высшему российскому военному командованию, а не для того, чтобы признать результаты боевых действий или конкретные обязанности", – говорится в отчете.

Своими мыслями на этот счет поделился российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Он считает, что Путин постарается скрыть все военные преступления. Он может ликвидировать Суровикина.

Осечкин обратил внимание на то, что "бункерный дед" отдалился от всех обвинений в военных преступлениях, связанных с действиями ЧВК "Вагнер". По его мнению, это свидетельствует о его стремлении переложить всю ответственность на Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина, которые, как считается, унесли с собой в могилу множество секретов и ключевых данных.

Напомним, что Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В октябре 2022 года его отправили командовать "спецоперацией" в Украине. Но уже в январе 2023 года Суровикина сместили с поста командующего и назначили заместителем своего преемника.

После мятежа, организованного основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, в РФ начались чистки среди высших военных чиновников, подозреваемых в причастности к бунту. Предположительно, среди задержанных был и генерал Суровикин.

Через несколько дней после смерти Пригожина, Суровикин появился в Москве. Информацию о его освобождении подтвердили в СМИ.

Позже в сети опубликовали фотографии, на которых военный свободно прогуливается по Москве с неизвестной женщиной.