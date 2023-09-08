Удар по Кривому Рогу: все, что известно о ракетной атаке ВС РФ на город (фото, видео)

Утром 8 сентября в Кривом Роге прогремели взрывы. Местные власти подтвердили прилет по административному зданию в городе. Фокус разобрался, что известно на данный момент об очередной атаке ВС РФ на город.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Кривому Рогу утром 8 сентября пострадали 73 человека. Также 1 человек погиб. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак у себя в Telegram.

"По уточненной информации, в Кривом Роге – 73 пострадавших. Из них 35 – в больнице. Состояние 34-летнего и двух 28-летних мужчин медики все еще оценивают как тяжелое. Один человек погиб", — написал он.

По его словам, в городе в городе повреждены 62 многоквартирных дома и 7 частных домов. Побиты более полусотни автомобилей. Коммунальные службы все еще расчищают территорию от обломков. Вывезено около 210 т разрушенных конструкций.

Удар ВС РФ по Кривому Рогу: чем стреляли оккупанты

Как рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, по предварительной информации, утром 8 сентября россияне ударили по Кривому Рогу ракетой "Искандер-М". Также, как отметил военный, это мог быть результат работы реактивной артиллерии врага.

"Окончательно скажут специалисты, работающие на месте, где будут найдены обломки ракет – двигатель, элементы, по которым можно идентифицировать тип боеприпаса", — сказал он.

По словам Игната, Кривой Рог — прифронтовой город, а потому россияне могут бить по нему с малого расстояния. Иногда сигналы воздушной тревоги не успевают сработать. Для атаки на прифронтовые города ВС РФ часто используют ракет С-300, РСЗО, а также "Искандер-К".

Удар ВС РФ по Кривому Рогу: что известно

Отметим, что утром 8 сентября в Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент Фокуса. Затем в 9:03 председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что в городе прогремел взрыв и призвал граждан не снимать последствия атаки ВС РФ.

Впоследствии прилет подтвердил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ракета попала в админздание", — написал он.

Затем министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что в результате прилета в Кривом Роге разрушено полиции. На месте удара возник пожар на площади 200 квадратных метров.

Как позже сообщил Вилкул, вражеская ракета попала в административное здание, в котором было несколько офисов. Он отдельно отметил, что там также был офис его фонда "Украинская перспектива".

В Школе искусств за памятником Святому Николаю был развернут штаб помощи пострадавшим людям, где они могут оставить свое заявление.

Затем стало известно, что в результате прилета пострадали также многоквартирные дома. Полиция начала обход, чтобы проверить состояние жильцов. Как рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский, погибшим оказался вольнонаемный сотрудник полиции охраны.

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"Девять сотрудников полиции получили ранения, троих из них достали из-под завалов. Врачи оказывают всем медицинскую помощь", — заявил он.

В 14:52 стало известно о том, что работы по разбору завалов в Кривом Роге сотрудниками ГСЧС завершены.

Удар ВС РФ по Кривому Рогу: молодой житель города пережил две ракетных атаки

Молодой житель Кривого Рога по имени Дмитрий дважды пережил российские ракетные обстрелы. По его словам, он дважды был прямо в эпицентре удара. По его словам, еще 31 июля он оказался под завалами и получил травмы.

Дмитрий рассказал, что ему пришлось лечиться от компрессии шейных позвонков, контузии и сотрясения головного мозга. Затем российские оккупанты снова нанесли удар по Кривому Рогу уже 8 сентября.

Напомним, что 8 сентября ВС РФ также скинули авиабомбу на жилые дома в Херсонской области. По словам главы МВД Игоря Клименко, на место оперативно прибыли спасательные службы, которые приступили к разбору завалов. Известно о трех погибших.

Кроме того, в этот же день оккупанты нанесли удар по жилым домам в Сумах. СМИ публиковали кадры. Из-под завалов достали собаку и двух пенсионеров.