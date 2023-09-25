Взрывы в Курске: БПЛА попал в здание МВД РФ, — СМИ (видео)

Российские власти заявили о якобы сбитии всех дронов противовоздушной обороной. В результате атаки БПЛА пострадало 15 домовладений и четыре автомобиля.

Утром 25 сентября жители Курска слышали взрывы в месте. Власти РФ сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов и их уничтожении российской противовоздушной обороной. Однако украинское издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) заявило о попадании дрона в здание российского Министерства внутренних дел.

"Источник "Бабеля" в ГУР сообщил о попадании в здание российского МВД в Курске", — говорилось в сообщении.

Мэр Курска Игорь Куцак отметил, что в городе якобы сработала система противовоздушной обороны. В результате чего повреждения получили частные домовладения, крыша административного здания. Также были выбиты стекла в многоквартирном доме.

"Всего пострадали 15 домовладений и четыре автомобиля", — сказал Игорь Куцак.

По его словам, никто из горожан не пострадал из-за атаки беспилотников.

БПЛА атаковали Курск: что известно

Утром 25 сентября два беспилотных летательных аппарата атаковали Курск и область. Минобороны РФ обвинило Украину в ударах БПЛА. Кроме этого, российские власти заявили о сбитии всех воздушных целей.

Напомним, 24 сентября дроны атаковали Курск. Украинские СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке сообщили о попадании БПЛА в здание ФСБ. Позже состоялась вторая атака БПЛА, в результате чего произошло попадание в нефтеперерабатывающий завод, который размещен возле курского аэродрома Халино. Официально российские власти не сообщили о пострадавших в результате атаки, однако местные Telegram-каналы рассказали о погибших военных РФ.