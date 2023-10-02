В Украине могут мобилизовать солдат-срочников: что говорит закон (документ)

Согласно документу, срочники, которые отслужили во время войны не меньше полугода, могут мобилизоваться добровольно.

Правительство Украины одобрило проект Указа Президента о внесении изменений в порядок проведения мобилизации. Указ предусматривает возможность добровольной мобилизации срочников на период военного положения. Проект документа отправлен на рассмотрение президенту. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ министра обороны Умерова на депутатский запрос.

"Давлю дальше, чтобы мой закон выполнялся", – написал нардеп в своем телеграм-канале.

Ответ министра обороны Рустема Умерова народному депутату Алексею Гончаренко Фото: Скриншот

Закон №3161-IX, согласно которому срочники по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных, уже вступил в силу. Указ Президента приведет в соответствие новому закону Положение от 2008 года о прохождении срочной службы в ВСУ.

Кто из солдат-срочников может быть мобилизован

Новый закон не предусматривает мобилизации всех срочников без исключения. Кроме того, военнослужащие срочной службы могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Добровольно мобилизоваться могут следующие категории срочников:

срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков:

которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев.

Также Закон предусматривает введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников.

Сроки службы и основания для увольнения мобилизованных срочников

Срок службы военных срочной службы, которые добровольно мобилизуются, будет таким же, как для военнослужащих, мобилизованных во время военного положения:

до конца действия военного положения;

до приказа о демобилизации;

до увольнения на основаниях, указанных Законом о воинской обязанности и военной службе для мобилизованных военных.

Во время военного положения существует всего четыре причины для увольнения, которые распространяются и на срочников, мобилизовавшихся по собственному желанию:

по состоянию здоровья на основании заключения ВВК о непригодности к военной службе;

по достижении предельного возраста несения службы;

по обвинительному приговору суда с наказанием в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам, предусмотренным законом.

Напомним, в Раде предлагают снять ограничения по возрасту для призыва в армию. Условиями добровольного призыва на военную службу после 60 лет будет высокая профессиональная подготовка, опыт службы и пригодность к службе по состоянию здоровья.

Также Фокус писал о том, что нужно знать о мобилизации мужчин без военного опыта в октябре. В командовании ВСУ отметили, что на фронте не хватает медиков, связистов и специалистов по ремонту и обслуживанию техники.