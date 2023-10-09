Готовились 2 года: в ХАМАС рассказали о производстве ракет дальностью до 250 км (видео)

По словам члена руководства ХАМАС за рубежом Али Барака, у палестинцев якобы колоссальные возможности в производстве вооружения. Тем временем ЦАХАЛ продолжает выполнять поставленные задачи и возвращать территории.

У ХАМАС в Секторе Газа есть заводы, на которых производят ракеты дальностью до 250 километров. Об этом заявил член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака в комментарии RT Arabic 9 октября.

По его словам, палестинцы готовили свою операцию против Израиля на протяжении последних двух лет и якобы колоссально подготовились к противостоянию.

"В нашем распоряжении есть заводы для производства всего, начиная с ракет дальностью 250, 160, 80, 45 и 10 км. У нас есть заводы для производства минометов и боеприпасов к ним", — заявил Али Барака.

Отдельно он добавил, что в Секторе Газа есть заводы для для производства РПГ-7, а также для производства Б-10 и боеприпасов к ним. Также Али Барака заявляет о наличии цехов для производства автоматов Калашникова и патронов.

Война в Израиле: подробности

В субботу, 7 октября из Сектора Газа началось наступление боевиков ХАМАС на Израиль. По всей стране начали звучать звуки воздушной тревоги и прогремели взрывы. Террористы расстреляли посетителей музыкального фестиваля, который проходил в пустыне Негев.

8 октября штаб обороны Израиля сообщил, что в стране ввели в действие "пункт 40 Алеф". Согласно этому пункту закона, ЦАХАЛ взял на себя функции управления военными действиями, при этом лишь докладывая политическому руководству.

9 октября в Минобороны Израиля заявили, что страна вводит полную блокаду Сектора Газа. Соответственно, на этой территории не будет ни воды, ни еды, ни электричества, как отметил министр Йоав Галлант.

Отдельно в ЦАХАЛ отметили, что начинаются атаки на центры ХАМАС в Секторе Газа. Израильским военным удалось за первые двое суток освободить от боевиков населенные пункты на границе с Сектором Газа, после чего операция продолжилась.

В сети также появляется колоссальное количество роликов, на которых видно работу ЦАХАЛ по объектам ХАМАС в Секторе Газа. Вся их инфраструктура уничтожается в короткие сроки.