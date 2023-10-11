"На пороге "бурных событий": эксперты объяснили, почему ВС РФ приостановили массированные обстрелы

Российские военные могли накопить от 30 до 40 ракет Х-101\555, 20 ракет морского базирования "Калибр" от прошлой ракетной атаки. Оккупанты работают над созданием будущего поля битвы из-за разрушения украинского потенциала, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

Вооруженные Силы Российской Федерации могут намеренно держать паузу для того, чтобы осуществить массированную атаку тогда, когда ухудшится погода в Украине. Об этом сообщили военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua.

"Относительно ракет и дронов — они сейчас их накапливают. В прошлом году 10 октября россияне начали атаковать энергетическую инфраструктуру. Но в этом году 10 октября более тепло. Думаю, что как только ухудшатся погодные условия, россияне применят ракетную компонентную", — сказал Владислав Селезнев.

Он отметил, что ситуация имеет тенденции к обострению. Эксперт Александр Коваленко отметил, что враг мог накопить от 30 до 40 ракет Х-101\555, 20 ракет морского базирования "Калибр" от 21 сентября.

Селезнев считает, что Украина находится на пороге "бурных событий" из-за того, что враг накапливает боекомплект. Он рассказал, что на востоке значительно активизировались боевые действия, наблюдается сложная ситуация в районе Авдеевки, на Купянско-Лиманском направлении и в Запорожской области. Оккупанты сосредоточили там немалые ресурсы. Вражеские дроновые атаки направлены на разрушение военной инфраструктуры, наблюдаются постоянные прилеты по югу, в частности Одесской области.

"Очевидно, что враг целится по военной инфраструктуре, по объектам, которые обеспечивают функционирование зерновой сделки. Речь идет о портах, базах, причалах, пунктах пересечения", — пояснил он.

По словам Селезнева, россияне работают над созданием будущего поля битвы через разрушение украинского потенциала. Он убежден, что в ближайшей перспективе произойдет обострение ситуации, враг пытается трансформировать свое численное преимущество. Оккупанты сосредоточили 429 тысяч военных, около 28 тысяч в Брянской, Курской и Белгородской областях.

"Они (ВС РФ, — ред.) имеют немалый ресурс для ведения агрессивной войны. В любом случае октябрь будет достаточно динамичным. Эта динамика будет определяться агрессией со стороны российской оккупационной армии", — добавил эксперт.

Напомним, 10 октября в пресс-службе "Укрэнерго" рассказали, что готовятся ко всем сценариям прохождения зимнего периода. Отметили, что худшим сценарием будет повтор масштабных воздушных атак РФ, как в 2022 году.

11 октября гендиректор компании-провайдера электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что сейчас трудно спрогнозировать отключения света зимой, поскольку они зависят от обстрелов оккупантов, экстренной помощи и импорта электроэнергии из других стран.