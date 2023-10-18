Не все в порядке: смерть командира ЧФ Соколова до сих пор не подтверждена, — ГУР (видео)

В ГУР пока что нет документа с печатью, который подтверждает смерть адмирала Соколова, заявил представитель разведки. Однако точно известно, что у него проблема со здоровьем.

Командующий ЧФ России, адмирал Виктор Соколов мог погибнуть 22 сентября во время прилета двух ракет Storm Shadow по штабу флота в Севастополе, сообщали СМИ. Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов пояснил, что на сегодня у украинских разведчиков нет точных данных, которые подтвердили бы его смерть со 100-процентной гарантией. О судьбе Соколова шла речь в интервью изданию Kyiv Post.

Юсов сравнил жизнь и смерть Соколова с судьбой главы СССР Владимира Ленина. Ленин вроде бы умер, но на встречу к нему водили экскурсии. Аналогичная ситуация с Соколовым — не ясно, жив ли он, потому что документов об этом нет. Однако в ГУР уверены, что удалось ликвидировать немалое количество офицеров ЧФ РФ.

"С Соколовым окончательного подтверждения — документального, с печатью — пока нет. По меньшей мере можно утверждать, что ликвидировано немало офицеров, в том числе командный состав черноморского флота".

Сейчас есть информация, что у Соколова вроде бы не все в порядке со здоровьем, пояснил Юсов. С этим связана проблема Кремля: если адмирал жив, то никого нельзя поставить на место командующего Черноморским флотом. Даже не ясно, может ли его обязанности исполнять соответствующий заместитель.

"Если они не признают факт смерти, то, конечно, [кого-то — Ред.] ставить на его место в ближайшее время будут оттягивать максимально, даже если проблемы со здоровьем присутствуют. А кто исполняет обязанности — то предусмотрены ли заместители с соответствующими полномочиями на эти и подобные случаи?", — пояснил представитель ГУР.

В конце Юсов заверил, что разведчики обязательно сообщат, когда все станет ясно. Также предостерег, что не стоит недооценивать врага.

"Так или иначе, полностью недооценивать врага и вообще недооценивать — не нужно. То есть существует процедура, есть протоколы — они по ним работают".

Адмирал Соколов: детали удара по штабу ЧФ РФ

Отметим, удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе нанесли около 12 час. 22 сентября. На видео, опубликованных в сети, видно прилеты минимум двух ракет, которые полностью разрушили несколько верхних этажей здания.

Ориентировочно известно о гибели около двух десятков офицеров РФ. Также сообщали о гибели адмирала Соколова. Однако через несколько дней Кремль его предъявил — показал запись какого-то события в Крыму. Позже он якобы участвовал в совещании Минобороны РФ. На сегодня нет уверенности, что он погиб: об этом сообщили чиновники США.

Напоминаем, в Крыму создан новый отряд, где содержат тренированных дельфинов для защиты российского флота. Об этом рассказал OSINT-расследователь, основываясь на спутниковых фотографиях. Тем временем Украина получила 20 ракет ATACMS от Пентагона: экс-посол Чалый намекнул, что их нужно в 25 раз больше.