Достали через посредников: ХАМАС воюет в Израиле оружием, купленным в Северной Корее, — AP

Расследование журналистов показало, что ХАМАС получал гранатометы из Ирана, который, в свою очередь, покупал их у Северной Кореи. Кроме гранатометов, речь идет о поставках противотанковых комплексов и автоматов Калашникова.

В Израиле продолжается расследование нападения террористов ХАМАС, которое состоялось 7 октября и от которого погибло около 1200 мирных израильтян. В ходе расследования фотографируют оружие, которое оставили террористы в разграбленных поселках. Эксперты по оружию проанализировали фотографии из местности, которая соседствует с сектором Газа, а также агитационные ролики исламистов. Сделали вывод, что к поставкам оружия террористам присоединилась Северная Корея. О деталях расследования относительно оружия ХАМАС написало агентство Associated Press.

Агентство ссылается на выводы ряда экспертов, среди них — специалисты по оружию из КНДР, чиновники из Южной Кореи. Указывается, что террористы ХАМАС во время атаки пользовались реактивными гранатометами F-7 (аналог РПГ-7).

Выводы основываются на фотографиях, сделанных в Израиле: на месте нападения обнаружили гранаты с характерными красными полосами, которые свидетельствуют о производителе — Пхеньян. Впрочем отмечается, что оружие использовали не против бронетехники, а против людей — об этом свидетельствует форма гранатомета, пояснили эксперты.

Чтобы доказать верность выводов, AP опубликовало две фотографии. На первой — гранаты к гранатомету F-7, которые обнаружили на месте преступления ХАМАС. На второй — кадр с парада в Пхеньяне, на котором маршируют северокорейские солдаты, держа в руках похожее оружие.

Оружие ХАМАС, которое обнаружили в Израиле Фото: AP Оружие КНДР Фото: AP

Издание также напомнило, что северокорейское оружие ранее уже обнаруживалось в руках террористов ХАМАС. Например, речь идет о ПТРК Bulsae, автомате Type 58 (копия советского автомата Калашникова АК-47).

Эксперт по оружию — директор компании Armament Research Services Джензен-Джонс — объяснил, откуда палестинцы могли получить подобное военное снаряжение. По его мнению, Северная Корея продала его Ирану, а Иран — передал боевикам.

"Много северокорейского оружия было предоставлено Ираном группам боевиков, и считается, что это основной способ, с помощью которого палестинские боевики получили северокорейское оружие", — сказал эксперт.

Журналисты попытались получить какие-то объяснения от представителей КНДР в ООН: на сегодня ответа не получили.

Отметим, Северная Корея поставляет оружие не только Ирану и ХАМАС, но и России — свидетельствуют данные СМИ. В частности, представители правительство США анонимно сообщили, что на линию фронта в Украину направляются тысячи контейнеров с северокорейскими боеприпасами.

Война в Израиле: детали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение почти двух недель готовилась к началу спецоперации по обезвреживанию террористов в Секторе Газа. С этой целью накапливали у границы бронетехнику и готовили ее к возможной встрече с беспилотниками, начиненными взрывчаткой.

Тем временем наносились удары по штабам террористов в Газе: командование ЦАХАЛ периодически отчитывалось об уничтожении палестинских главарей.

Вечером 17 октября террористы сообщили о взрыве и пожаре в больнице, по которой якобы ударила израильская ракета. Представители террористов заявили, что в больнице погибло более 400 человек. Однако расследователи из Армии Израиля, а также OSINT-аналитики, выяснили, что ракету запустили с территории Газы и упала она не на больницу, а на площадку с машинами неподалеку.

Между тем правительство США объявило о поддержке Израиля в противостоянии с террористами. Для этого с визитом прибыл президент США Джо Байден, а вскоре после этого прибыл борт, наполненный бронемашинами для ЦАХАЛ.

Напоминаем, представитель США в ООН наложил вето на резолюцию, в которой пытались заставить Израиль отменить контртеррористическую операцию, но ни слова не сказали о праве на защиту. Президент России Владимир Путина и глава КНР Си Цзиньпин тем временем надеются дискредитировать американскую политику: планируют использовать для этого обострение в западной Азии.