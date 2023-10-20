"Прекратить огонь": Грета Тунберг выступила в поддержку Палестины и Сектора Газа (фото)

Экоактивистка призвала в своих соцсетях прекратить военную операцию в Секторе Газа и обеспечить свободу палестинцев.

20-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила в поддержку Палестины и жителей Сектора Газа и опубликовала сообщение в социальных сетях, в котором она призвала "прекратить огонь". Свой пост она разместила 20 октября на страничке соцсети X (Twitter).

Активистка заявила о необходимости обеспечить свободу палестинцев.

"Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Сектором Газа. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших мирных жителей", — написала Грета Тунберг.

Фото: Скриншот

Позиция Греты Тунберг касательно Украины

Стоит отметить, что Грета Тунберг поддержала Украину в войне против России. В частности, она осудила подрыв российскими войсками плотины Каховской ГЭС и раскритиковала реакцию мира на экологическую катастрофу.

29 июня 2023 года экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским и обсудила последствия террористического акта ВС РФ на Каховской ГЭС.

Война в Израиле — последние новости

Напомним, 20 октября западные СМИ писали, что США оказали влияние на планы Израиля относительно наземной операции в Секторе Газа. В частности, были оговорены способы ограничения потерь среди двух миллионов гражданских жителей Газы и планы правительства на период после завершения операции.

Кроме того, 20 октября стало известно, что президент США Джо Байден запросит у Конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и 14 миллиардов долларов для поддержки Израиля.

Днем ранее, 19 октября, сообщалось, что американский военный корабль USS Carney перехватил в северной части Красного моря три ракеты и несколько беспилотников. которые выпустили хуситы из Йемена.