"Оскорбление военнослужащих": СБУ открыла уголовное производство против Фарион

Следователи проверят не только высказывания филолога, но и публикацию личных данных проукраинского студента из оккупированного Крыма. Судебное расследование ведут сразу по четырем статьям УК.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против бывшего нардепа и филолога Ирины Фарион после ее скандальных высказываний в отношении русскоязычных служащих ВСУ. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в пресс-центре СБУ.

Следователи СБУ установили, что в одном из своих интервью Фарион отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом.

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента с временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);

ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или другой корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер);

ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Продолжается досудебное расследование.

Скандальное заявление Фарион — реакция общества и военных

4 ноября в ходе интервью экс-нардеп и языковед Ирина Фарион сделала высказывание, привлекшее внимание общественности. Она отказалась называть русскоязычных бойцов "Азова" украинцами и заявила, что они "позорят Вооруженные силы Украины".

На высказывания Фарион отреагировал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он призывал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность Ирины Фарион. По его словам, языковед "раскалывает украинское общество по ФСБшным методичкам".

Также на заявление Фарион отреагировал начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. Он заявил, что считает Фарион "откровенной пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции".

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец также отреагировал на скандальные высказывания Фарион и отметил, что украинское законодательство запрещает дискриминацию. Лубинец обратился к СБУ, Национальной полиции и Национальному совету по вопросам телевидения с требованием проверить видео с высказыванием и принять меры в связи с ним.

Митинги студентов против Фарион

Напомним, 13 ноября в университете "Львовская политехника", где Фарион работает преподавателем, появились комментарии по текущей ситуации. Пресс-служба университета объявила о формировании рабочей группы, которая займется изучением этого вопроса.

Студенты "Львовской политехники" организовали митинг, требуя увольнения преподавательницы. К ним присоединились студенты из других университетов Львова. Тем временем проректор Олег Давидчак заявил, что у Фарион, по его словам, не было "негативных отзывов".

Фарион опубликовала личные данные проукраинского студента в Крыму

8 ноября Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма от жителя оккупированной Керчи, где тот выразил поддержку ее взглядам на украинский язык. В сообщении молодой человек выразил тревогу по поводу того, как после деоккупации он сможет отличить украинских военных от российских, если те будут общаться на русском.

Однако 13 ноября российский Telegram-канал "Крымский СМЕРШ" заявил, что этот студент был задержан. Согласно их утверждениям, теперь он, его преподаватели и окружение находятся под наблюдением Центра по противодействию экстремизму МВД РФ.