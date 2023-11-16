"Было громко": Минобороны РФ сообщило об атаке БПЛА на Крым и Брянскую область

Представители российских властей уверяют, что все беспилотники были сбиты и пострадавших нет. При этом указывают, что на место событий отправились специальные службы.

В ночь на 16 ноября две группы БПЛА угрожали Брянской области и временно оккупированного Крыма. Российские силы ПВО отчитались, что сбили все беспилотники, которые готовились совершить "террористическую атаку". О деталях ночного удара дронов рассказали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Российское командование сообщило, что атаку осуществляли беспилотниками "самолетного типа". Два беспилотника добрались до Брянской области, три — до Крыма. Силы ПВО, пишут россияне, уничтожили все БПЛА.

На какие именно объекты были нацелены дроны, Минобороны РФ не указало. Лишь указало, что их запустил "киевский режим".

Ночная атака БПЛА на РФ и Крым 16 ноября 2023 года Фото: Google Maps

Взрывы в РФ и в Крыму 16 октября — детали

Отметим, в крымских пабликах разместили комментарий относительно ночных событий. Жители Севастополя отметили, что было "громко". Другие детали не публиковались.

Комментарий относительно событий в Севастополе 16 ноября 2023 года Фото: Скриншот

В Telegram-каналах представителя оккупационной власти в Севастополе Михаила Развожаева и главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова информации о взрывах нет. Нет также сообщений об объявлении воздушной тревоги. В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал сообщение Минобороны РФ и добавил некоторые детали. Российский чиновник отметил, что "работают оперативные службы", хотя "разрушений и пострадавших нет".

Отметим, в течение 13–16 ноября 2023 года промышленные предприятия РФ, касающиеся выпуска оружия, оказывались под атакой БПЛА неизвестного происхождения. В частности, 13 ноября было громко в Коломне в Московской области неподалеку от КБ, где разрабатывают ракеты "Кинжал" и "Искандер". 14 ноября в сети сообщили об атаке на снарядный завод под Брянском и повторные удары по КБ в Коломне.15 ноября появились сообщения о пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области.

При этом западные OSINT-расследователи выяснили, что РФ не хватает установок ПВО для защиты линии фронта. Российское командование сняло две установки С-400 из Калининградской области и доставило их в Ростов-на-Дону, написали в СМИ.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны рассказали некоторые детали о действиях ВСУ на левом берегу Херсонской области. Между тем украинские операторы дронов показали удар по казарме ВС РФ, расположенной в 40 км от фронта.