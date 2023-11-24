Литва усилила ПВО Украины ЗРК NASAMS: Шмыгаль встретился с премьер-министром Шимоните

Литва производит собственные установки РЭБ и несколько из них предоставила Украине, заявил премьер-министр Шмыгаль. Эти установки понадобятся для борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136 ВС РФ.

Литва предоставила Украине два ЗРК NASAMS, которые уже развернуты на территории страны. Устройства ПВО начали свое боевое дежурство в ноябре 2023 года. Об этом 24 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, встречая литовскую делегацию в Киеве. Глава правительства описал детали встречи в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, кроме NASAMS, систему обороны Украины усилили средствами РЭБ, которые выпускаются в Литве. Указал, что эти устройства помогают ВСУ бороться с российскими дронами-камикадзе.

Кроме устройств ПВО, литовцы прислали украинцам оружие — бронемашины, военную амуницию, радиолокаторы, морские радары. Также разработали трехлетний план помощи, в рамках которого будут лечить и реабилитировать раненых, ремонтировать технику, присоединятся к разминированию и тому подобное.

Глава украинского правительства, встречая делегацию Литвы во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните поблагодарил за поддержку Украины. В своей заметке политик напомнил. что эта страна оказала помощь на более чем 1 млрд долл.

Системы ПВО Украины — детали

Отметим, ЗРК NASAMS — комплекс ПВО, который способен сбивать крылатые ракеты, а также самолеты и вертолеты на расстоянии до 160 км и на высоте до 35 км. По состоянию на конец лета Украина имела 15 батарей NASAMS, причем две из них — от Литвы. Кроме того, на днях стало известно, что украинскую систему ПВО вскоре усилят еще одной установкой Patriot — об этом заявили в правительстве Германии: установка поступит зимой 2023-24 гг.

Между тем по состоянию на август 2023 года Украина обладала самыми разнообразными установками противовоздушной обороны, предназначенными для сбивания крылатых и баллистических ракет, дронов, воздушных судов ВС РФ над территорией страны и на линии фронта. На портале "Слово и Дело" создали инфографику, на которой видно, что суммарно ВСУ имели более 200 установок различного типа.

Какие установки ПВО есть в Украине Фото: Слово и Дело

Напоминаем, 24 ноября спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия на сегодня собрала запас из около 900 ракет, которыми может ударить по Украине. При этом для осенних ударов массово используют не ракеты, а дроны-камикадзе: в СМИ подсчитали, сколько БПЛА запустили ВС РФ, и сколько сбили силы ПВО.