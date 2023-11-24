В Нежине установили памятник Мациевскому, которого казнили за фразу "Слава Украине" (фото)

В городском совете ранее отмечали, что высота скульптуры составляет 2,2 метра и она станет центральной фигурой мемориала в честь погибших бойцов ВСУ.

В Черниговской области установили памятник украинскому военному Александру Мациевскому, которого расстреляли российские оккупанты. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Чернигов Оперативный" 24 ноября.

Отмечается, что расположена скульптура в городе Нежин и монумент стал центральной фигурой мемориала в честь погибших защитников во время войны РФ против Украины.

В Черниговской области установили памятник расстрелянному бойцу ВСУ Фото: Telegram В Черниговской области установили памятник расстрелянному бойцу ВСУ Фото: Telegram В Черниговской области установили памятник расстрелянному бойцу ВСУ Фото: Telegram

В Нежинском городском совете ранее сообщали, что идея создания такого мемориала возникла еще в марте этого года, когда стало известно о гибели воина ВСУ.

"Центром этого мемориального комплекса является бронзовая скульптура Героя Украины Александра Мациевского, который застыл в последний момент своей жизни со словами на устах "Слава Украине". Высота скульптуры составляет 2.2 метра", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что в планах было соорудить этот мемориальный комплекс на круглом красном граните диаметром 16 метров, а на отдельных сегментах черного цвета будут имена тех украинских военных, которые погибли во время войны.

Спустя полгода после презентации проекта его фактически удалось реализовать.

К слову, ранее памятник Александру Мациевскому появился также в Грузии. Установлен монумент в городе Тбилиси возле клиники Акакия Цилосани. На постаменте с бойцом ВСУ в Тбилиси написан ответ на его последние слова, которые он сказал оккупантам перед расстрелом.

Напомним, 29 июня сообщалось, что в Берлине также не забыли об Александре Мациевском и еще в начале лета создали в его честь мурал. Героя Украины увековечили возле здания антитоталитарного музея в столице Германии.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". Оно было снято уже после того, как при неизвестных обстоятельствах Александр Мациевский был захвачен в плен, поскольку никакого снаряжения на нем на видео не было.