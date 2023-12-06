"Высокий риск": Украине нужна поддержка США, чтобы не проиграть войну, — Белый дом

Джо Байден пообщается с представителями Большой семерки относительно помощи Украине, сообщил Джон Кирби. Также указал, что будет, если Конгресс не поддержит выделение средств.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина оказывается в угрожающей ситуации, если не получит пакет помощи от американского правительства. Указал, что может идти речь о проигрыше в российско-украинской войне. Об этом представитель администрации президента Джо Байдена заявил во время встречи с журналистами 6 декабря.

Кирби прокомментировал ситуацию относительно выделения помощи Украине во время брифинга, посвященного ситуации с заложниками в секторе Газа. Один из журналистов поинтересовался, что может произойти, если Конгресс не утвердит выделение средств. По словам американского чиновника, если не будет поддержки США, то растут риски проигрыша в войне.

"Существует большой риск того, что Украина может проиграть", — сказал политик.

Также Кирби сообщил, что Джо Байден планирует обсудить вопрос Украины с руководителями стран Большой семерки. При этом объяснил, что будут делать со средствами для Израиля и Тайваня, если Конгресс не проголосует за выделение совместного пакета в 101 млрд долл. По мнению американского чиновника, "наши возможности будут ограничены по сравнению с поддержкой, которую мы оказывали последние годы".

Помощь Украине — детали

Отметим, в начале октября 2023 года Нижняя палата Конгресса отказалась поддержать выделение более 100 млрд долл. из американского бюджета. При этом средства пойти на несколько программ: для Украины, для Израиля, для Тайваня, для достройки стены на границе с Мексикой.

По состоянию на начало декабря пакет финансирования до сих пор не проголосован. В Белом доме указали, что деньги на военные помощь Украине заканчиваются — их хватит буквально на несколько месяцев.

Перед сенаторами должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский: планировалось, что состоится закрытый брифинг. Однако по неизвестным причинам выступление отменили.

Между тем представитель администрации Джо Байдена 1 декабря заявил, что вопрос о средствах для Украины нужно решать срочно. При этом отметил, что все четыре программы финансирования — являются срочными и требуют немедленного голосования.

Напоминаем, военный эксперт Роман Свитан рассказал Фокусу, на какой срок хватит 4,8 млрд долл., которые правительство США имеет на поддержку Украины. Тем временем в Пентагоне проводят моделирование потенциальной атаки Китая на Тайвань и решают, сколько потеряют кораблей.